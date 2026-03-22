Новосибирским сельчанам, у которых изъяли скот, помогут с дезинфекцией

"Я дал поручение министерству сельского хозяйства региона и управлению ветеринарии подготовиться к оказанию помощи жителям в проведении зачистки и дезинфекции хозяйственных помещений, приобретению необходимых дезинфицирующих средств, а также к организации сбора заявок на приобретение молодняка для тех, кто решит восстановить личное подсобное хозяйство", - написал он.

"На текущий момент 126 семей получили 45 219 613 рублей. Это социальные выплаты в связи с частичной утратой семейного дохода за первый месяц и компенсации за изъятый скот. Только за вчерашний вечер перечислено 6 607 360 рублей. Все запланированные меры будут реализованы в полном объеме", - заверил он.