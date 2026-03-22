Новосибирским сельчанам, у которых изъяли скот, помогут с дезинфекцией

НОВОСИБИРСК, 22 мар – РИА Новости. Новосибирским сельчанам, у которых изъяли сельскохозяйственных животных в рамках локализации очагов пастереллеза, помогут с дезинфекцией хозяйственных помещений, сообщил губернатор Андрей Травников в своем канале в Max.
Он отметил, что на территории Новосибирской области уже семнадцать дней подряд не фиксируется новых случаев заболевания животных пастереллезом. Однако для полной стабилизации ситуации необходимо выполнить все строгие карантинные меры, в том числе завершить изъятие скота. В настоящее время эти мероприятия продолжаются в двух селах Ордынского района – Новопичугово и Козиха.
"Я дал поручение министерству сельского хозяйства региона и управлению ветеринарии подготовиться к оказанию помощи жителям в проведении зачистки и дезинфекции хозяйственных помещений, приобретению необходимых дезинфицирующих средств, а также к организации сбора заявок на приобретение молодняка для тех, кто решит восстановить личное подсобное хозяйство", - написал он.
Травников отметил, что в воскресенье продолжается доведение мер соцподдержки семьям, пострадавшим из-за заболевания животных пастереллезом.
"На текущий момент 126 семей получили 45 219 613 рублей. Это социальные выплаты в связи с частичной утратой семейного дохода за первый месяц и компенсации за изъятый скот. Только за вчерашний вечер перечислено 6 607 360 рублей. Все запланированные меры будут реализованы в полном объеме", - заверил он.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.