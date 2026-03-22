Дело против Эйдельман* вернули на новое рассмотрение

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Уголовное дело против историка Тамары Эйдельман* (признана в РФ иноагентом) о реабилитации нацизма и фейках о ВС РФ возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Дело возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сказал собеседник агентства.
Эйдельман* заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
По данным следствия, историк опубликовала на своем канале видеозапись программы с негативными высказываниями о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России. Кроме того, она распространила фейки о действиях ВС РФ.
Эйдельман* заочно арестована. Ее внесли в реестр иностранных агентов в сентябре 2024 года.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента