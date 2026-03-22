Эксперт рассказал, кому запрещен дайвинг
Дайвинг запрещен людям с сердечными патологиями и рядом психоневрологических заболеваний, также нырять не рекомендуется при болезнях, влияющих на носоглотку и...
ВЛАДИВОСТОК, 22 мар – РИА Новости. Дайвинг запрещен людям с сердечными патологиями и рядом психоневрологических заболеваний, также нырять не рекомендуется при болезнях, влияющих на носоглотку и уши, рассказал РИА Новости президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.
"Это сердечные патологии, например, если открытое овальное окно (отверстие в межпредсердной перегородке сердца плода – ред.) при рождении человека не закрывается. В таких случаях при всплытии после погружения может возникнуть декомпрессионная болезнь. Также среди противопоказаний – эпилепсия, психические и психоневрологические заболевания. Дайвинг - опасное занятие, и ясность ума здесь нужна как никогда", - сказал собеседник.
Он отметил, что также нельзя нырять при проблемах с внутренними слуховыми проходами и носоглоткой.
"При болезни или при обострении заболевания сосуды расширяются, (в носоглотке - ред.) идет выделение слизи. Можно просто не суметь продуться, чтобы компенсировать давление, и тогда можно получить баротравму уха, пазух, глаз. То есть в болезненных состояниях нырять не стоит", - рассказал Анашкин.