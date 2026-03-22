Сгоревший в Чехии склад принадлежит производителю дронов для ВСУ, пишут СМИ

ПРАГА, 22 мар – РИА Новости. Пожар в промышленной зоне в чешском городе Пардубице (на востоке страны) затронул в пятницу один из складов компании LPP Holding, которая производит беспилотные системы, авионику и другое военное оборудование, поставляя его, кроме прочего, на Украину, передает в субботу агентство ЧТК со ссылкой на представителя фирмы.

"LPP Holding объединяет технологически ориентированные компании, которые связывают разработку, производство и интеграцию в военном и гражданском секторах. Холдинг специализируется, например, на беспилотных системах, которые поставляет, в том числе, на Украину , оборудовании для сухопутных войск, на авионике, на аппаратуре для распознавания лиц и объектов с использованием искусственного интеллекта, а также оборудования для железнодорожных перевозок", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что пятничный пожар уничтожил один из складов холдинга. По словам пожарных, в зале не было ничего такого, что могло быть связано с производством. Внутри хранились в основном строительные материалы, подготовленные для предстоящей реконструкции.

Но пожар также затронул производство компании Archer-LPP, которая входит в состав LPP Holding и, кроме прочего, поставляет украинским силам безопасности оптические системы, такие как тепловизоры и приборы ночного видения.

По данным сервера Aktuálně.cz, ответственность за пожар взяла на себя группировка The Earthquake Faction, которая якобы намеревалась атаковать производство оружия для Израиля . В пятницу в сети X было опубликовано видео, предположительно, запечатлевшее начало пожара.

Несколько лет назад LPP Holding объявил о своем намерении разрабатывать и производить на заводе в Пардубице беспилотные системы совместно с израильской компанией Elbit Systems. Однако это сотрудничество так и не началось, сообщила журналистам пресс-секретарь LPP Holding Мартина Тауберова.

В определении причин пожара, который, по словам главы МВД Лубомира Метнара, расследуется как террористический акт, участвуют представители полиции, эксперты криминалистического института, Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью, а также сотрудники Службы безопасности и информации (BIS, контрразведка) и военной разведки.

Как заявил в пятницу премьер Андрей Бабиш , в ходе начавшегося следствия уже практически подтверждено, что пожар на объекте в Пардубице был заложен умышленно. Бабиш также сообщил, что у следствия есть четыре версии причин происшествия, но сообщить их журналистам он пока не может.