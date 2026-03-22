Сгоревший в Чехии склад принадлежит производителю дронов для ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2026
01:34 22.03.2026 (обновлено: 01:35 22.03.2026)
Сгоревший в Чехии склад принадлежит производителю дронов для ВСУ, пишут СМИ
ЧТК: сгоревший в Чехии склад принадлежит производителю дронов для ВСУ

ПРАГА, 22 мар – РИА Новости. Пожар в промышленной зоне в чешском городе Пардубице (на востоке страны) затронул в пятницу один из складов компании LPP Holding, которая производит беспилотные системы, авионику и другое военное оборудование, поставляя его, кроме прочего, на Украину, передает в субботу агентство ЧТК со ссылкой на представителя фирмы.
"LPP Holding объединяет технологически ориентированные компании, которые связывают разработку, производство и интеграцию в военном и гражданском секторах. Холдинг специализируется, например, на беспилотных системах, которые поставляет, в том числе, на Украину, оборудовании для сухопутных войск, на авионике, на аппаратуре для распознавания лиц и объектов с использованием искусственного интеллекта, а также оборудования для железнодорожных перевозок", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что пятничный пожар уничтожил один из складов холдинга. По словам пожарных, в зале не было ничего такого, что могло быть связано с производством. Внутри хранились в основном строительные материалы, подготовленные для предстоящей реконструкции.
Но пожар также затронул производство компании Archer-LPP, которая входит в состав LPP Holding и, кроме прочего, поставляет украинским силам безопасности оптические системы, такие как тепловизоры и приборы ночного видения.
По данным сервера Aktuálně.cz, ответственность за пожар взяла на себя группировка The Earthquake Faction, которая якобы намеревалась атаковать производство оружия для Израиля. В пятницу в сети X было опубликовано видео, предположительно, запечатлевшее начало пожара.
Несколько лет назад LPP Holding объявил о своем намерении разрабатывать и производить на заводе в Пардубице беспилотные системы совместно с израильской компанией Elbit Systems. Однако это сотрудничество так и не началось, сообщила журналистам пресс-секретарь LPP Holding Мартина Тауберова.
В определении причин пожара, который, по словам главы МВД Лубомира Метнара, расследуется как террористический акт, участвуют представители полиции, эксперты криминалистического института, Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью, а также сотрудники Службы безопасности и информации (BIS, контрразведка) и военной разведки.
Как заявил в пятницу премьер Андрей Бабиш, в ходе начавшегося следствия уже практически подтверждено, что пожар на объекте в Пардубице был заложен умышленно. Бабиш также сообщил, что у следствия есть четыре версии причин происшествия, но сообщить их журналистам он пока не может.
Премьер также призвал все чешские фирмы, которые производят боеприпасы или военные материалы для Украины, Израиля или других стран, как следует обеспечивать охрану своих объектов. Помещение, в котором в пятницу произошел пожар, не было обеспечено охраной, отметил Бабиш.
