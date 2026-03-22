01:11 22.03.2026
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147246/95/1472469526_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_1b99f545d7feba63b2db8fe67a1926a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Более 170 британских моряков ловили на употреблении наркотиков, пишут СМИ

Telegraph: более 170 британских моряков ловили на употреблении наркотиков

© Flickr / Royal Navy Media ArchiveБританская атомная подводная лодка Ambush
Британская атомная подводная лодка Ambush - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© Flickr / Royal Navy Media Archive
Британская атомная подводная лодка Ambush. Архивное фото
  1. МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 170 британских моряков, служивших на атомных подводных лодках, ловили на употреблении запрещенных веществ, сообщает газета Telegraph со ссылкой на данные минобороны Великобритании.
"Более 170 моряков королевских ВМС, служивших в элитных атомных подводных силах, ловили на использовании запрещенных веществ за последние семь лет", - пишет издание.
Отмечается, что у подводников, в частности, находили в крови кокаин, каннабис, экстази и стероиды.
По этим данным, у 175 подводников выявляли в организме запрещенные в войсках вещества с 2018 по 2024 годы. У 52 из этих военных вещества находили в то время, когда они несли службу на подлодке.
Почти всех уличенных в использовании запрещенных веществ британских подводников уволили со службы, однако некоторые могли избежать наказания из-за смягчающих обстоятельств.
По информации издания, некоторые из этих моряков служили на атомных стратегических подлодках типа Vanguard.
