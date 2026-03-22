Более 170 британских моряков ловили на употреблении наркотиков, пишут СМИ

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 170 британских моряков, служивших на атомных подводных лодках, ловили на употреблении запрещенных веществ, сообщает газета Telegraph со ссылкой на данные минобороны Великобритании.

"Более 170 моряков королевских ВМС, служивших в элитных атомных подводных силах, ловили на использовании запрещенных веществ за последние семь лет", - пишет издание.

Отмечается, что у подводников, в частности, находили в крови кокаин, каннабис, экстази и стероиды.

По этим данным, у 175 подводников выявляли в организме запрещенные в войсках вещества с 2018 по 2024 годы. У 52 из этих военных вещества находили в то время, когда они несли службу на подлодке.

Почти всех уличенных в использовании запрещенных веществ британских подводников уволили со службы, однако некоторые могли избежать наказания из-за смягчающих обстоятельств.