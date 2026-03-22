В Литве отменили концерты Дитера Болена из-за его высказываний о России
16:07 22.03.2026 (обновлено: 16:41 22.03.2026)
В Литве отменили концерты Дитера Болена из-за его высказываний о России
Концерты немецкого певца, экс-участника дуэта Modern Talking Дитера Болена в Литве отменили из-за его положительных высказываний о России, сообщил портал LRT.
В Литве отменили концерты Дитера Болена из-за его высказываний о России

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Концерты немецкого певца, экс-участника дуэта Modern Talking Дитера Болена в Литве отменили из-за его положительных высказываний о России, сообщил портал LRT.
Выступления его группы Blue System должны были состояться 20 ноября в Клайпеде и 21-го числа в Каунасе, но ссылки на них исчезли из системы продажи билетов.
"Да, концерт в Каунасе отменен. Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей площадке", — приводит издание слова представителя "Жальгирис-Арены" Мантаса Ведрикаса.

Как отмечает LRT, возможной причиной такого решения могли стать недавние интервью музыканта. В них певец негативно высказывался об охлаждении отношений между Берлином и Москвой, а также призывал к закупке российских энергоносителей. По его мнению, страны раньше были "командой мечты".
"Три года назад он критиковал санкции, введенные Западом, <...> а недавно заявил, что "у Украины нет шансов против России", — говорится в публикации.

На прошлой неделе в Прибалтике отменили концерты хорватского виолончелиста Степана Хаузера после того, как он исполнил "Калинку".
В декабре 2023 года Владимир Путин заявлял, что страны региона проводили политику русофобии задолго до начала СВО. В МИД отмечали, что эти государства прочно закрепили за собой статус крайне враждебных.
