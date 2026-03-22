В Курской области за сутки сбили 80 украинских беспилотников

КУРСК, 22 мар - РИА Новости. Восемьдесят украинских беспилотников сбито над Курской областью за прошедшие сутки, 55 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 21 марта до 07.00 22 марта сбито 80 вражеских беспилотников различного типа, 55 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе Max.

Он уточнил, что пять раз БПЛА атаковали территорию региона с помощью сброса взрывных устройств.

"В результате атак в городе Курске повреждены пять автомобилей и один частный дом. В поселке Прямицыно Октябрьского района повреждено остекление двух окон и фасад жилого дома. В селе Башкатово Обоянского района повреждена ЛЭП, было нарушено электроснабжение, сейчас оно восстановлено", - добавил губернатор.