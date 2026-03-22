В четырех районах Ростовской области уничтожили украинские БПЛА

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки в Тарасовском, Кашарском, Милютинском, Родионово-Несветайском районах Ростовской области были уничтожены беспилотники, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.