Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 22.03.2026
https://ria.ru/20260322/barnaul-2082269402.html
В Барнауле ребенок погиб от удара током
В Барнауле ребенок погиб от удара током
Один ребёнок погиб, второй пострадал от удара током в Барнауле, возбуждено уголовное дело, сообщили в Центре управления Алтайским краем. РИА Новости, 22.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/32/1532683272_0:354:3011:2048_1920x0_80_0_0_deebf361bc7dbb5579f8c7d3b7bcd55b.jpg
https://ria.ru/20260322/moskva-2082259993.html
https://ria.ru/20260322/svo-2081963765.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/32/1532683272_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_889f67a8d933030dc261bd0bcbd33ee5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАРНАУЛ, 22 мар – РИА Новости. Один ребёнок погиб, второй пострадал от удара током в Барнауле, возбуждено уголовное дело, сообщили в Центре управления Алтайским краем.
"Один ребёнок скончался, второй доставлен в больницу после удара током в Барнауле. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона. Инцидент произошёл около 18.00 (14.00 мск - ред). Погибший и пострадавший, находясь на крыше гаража, зацепили электропровод", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
В Москве ребенок получил травму при посещении спортивного клуба
Вчера, 16:27
Отмечается, что мальчик 2014 года рождения скончался на месте, второй мальчик, 2016 года рождения, доставлен в больницу.
"По данным минздрава Алтайского края, по результатам осмотра состояние ребёнка оценено как удовлетворительное. Законным представителем ребёнка заполнен отказ от госпитализации", - отмечают в центре.
Сообщается, что место происшествия осматривают правоохранители. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
"Прокуратура Алтайского края поставила на контроль установление обстоятельств гибели ребёнка в городе Барнауле. Территориальным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних. Поставлено на контроль принятие процессуального решения", - говорится в сообщении.
Регина с мужем - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
"Это настоящее чудо". На что пошла жена офицера ради спасения мужа
Вчера, 08:00
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала