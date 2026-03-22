В Барнауле ребенок погиб от удара током

БАРНАУЛ, 22 мар – РИА Новости. Один ребёнок погиб, второй пострадал от удара током в Барнауле, возбуждено уголовное дело, сообщили в Центре управления Алтайским краем.

"Один ребёнок скончался, второй доставлен в больницу после удара током в Барнауле . Об этом сообщили в правоохранительных органах региона. Инцидент произошёл около 18.00 (14.00 мск - ред). Погибший и пострадавший, находясь на крыше гаража, зацепили электропровод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик 2014 года рождения скончался на месте, второй мальчик, 2016 года рождения, доставлен в больницу.

"По данным минздрава Алтайского края , по результатам осмотра состояние ребёнка оценено как удовлетворительное. Законным представителем ребёнка заполнен отказ от госпитализации", - отмечают в центре.

Сообщается, что место происшествия осматривают правоохранители. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).