В Барнауле ребенок погиб от удара током
В Барнауле один ребенок погиб, второй пострадал от удара током, возбуждено дело
БАРНАУЛ, 22 мар – РИА Новости. Один ребёнок погиб, второй пострадал от удара током в Барнауле, возбуждено уголовное дело, сообщили в Центре управления Алтайским краем.
"Один ребёнок скончался, второй доставлен в больницу после удара током в Барнауле
. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона. Инцидент произошёл около 18.00 (14.00 мск - ред). Погибший и пострадавший, находясь на крыше гаража, зацепили электропровод", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мальчик 2014 года рождения скончался на месте, второй мальчик, 2016 года рождения, доставлен в больницу.
"По данным минздрава Алтайского края
, по результатам осмотра состояние ребёнка оценено как удовлетворительное. Законным представителем ребёнка заполнен отказ от госпитализации", - отмечают в центре.
Сообщается, что место происшествия осматривают правоохранители. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности).
"Прокуратура Алтайского края поставила на контроль установление обстоятельств гибели ребёнка в городе Барнауле. Территориальным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних. Поставлено на контроль принятие процессуального решения", - говорится в сообщении.