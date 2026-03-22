07:07 22.03.2026
В НАПКА рассказали, какие долги не списывают при банкротстве
В НАПКА рассказали, какие долги не списывают при банкротстве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155942/93/1559429320_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_207c6119e3926b96f46068db74e74449.jpg
https://ria.ru/20251228/dolg-2065132746.html
https://ria.ru/20260306/kollektory-2078903623.html
https://ria.ru/20260317/napka-2081127761.html
В НАПКА рассказали, какие долги не списывают при банкротстве

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. При судебном банкротстве не списываются долги по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, по выплате заработной платы и выходного пособия, а еще долговые обязательства о возмещении морального вреда и взыскании алиментов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"Несмотря на то, что процедура банкротства имеет достаточно широкий спектр действия и охватывает многие виды долгов, здесь есть свои ограничения", - рассказали в ассоциации.
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Подсчитано число россиян, которым ограничен выезд за границу из-за долгов
28 декабря 2025, 06:03
"Если мы говорим о судебном банкротстве (применяется при задолженности свыше 500 тысяч рублей и дело рассматривается в арбитражном суде), то не попадают под списание требования кредиторов по текущим платежам (то есть те ссуды, которые обслуживаются в срок), долги о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также о выплате заработной платы и выходного пособия", - добавили там.
Также в ассоциации отметили, что нельзя списать долговые обязательства о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а еще требования, о которых не было заявлено при начале процедуры.
"Говоря простым языком, списать нельзя социальные долги и те, о которых клиент не заявил сразу или по которым совершаются платежи или срок просрочки по которым не достиг 90 дней", - уточнили в пресс-службе.
При этом в части внесудебного банкротства (или упрощенного банкротства, которое распространяется на долги от 25 тысяч до 1 миллиона рублей и заявление подается через МФЦ), то здесь нельзя списать требования кредиторов, не указанных в заявлении о признании гражданина банкротом, а также все виды социальных долгов, которые распространяются и на судебную процедуру.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В НАПКА рассказали об экологичном взыскании непогашенных долгов россиян
6 марта, 05:14
"В первую очередь, это требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов. От долгов не освободят также, если будет доказано, что человек мог в теории отдать долг, но решил этого не делать", - сообщили в НАПКА.
Там также рассказали, что списание долгов через процедуру банкротства - это крайняя мера и не единственное решение. "Суд, например, может вынести решение о реструктуризации долга. Такое решение принимается, когда у должника есть объективные возможности выплатить деньги кредитору. Также стороны могут прийти к мировому соглашению с любыми условиями - например, должник может оплатить только тело кредита, без начисленных процентов", - уточнили в ассоциации.
"Более того, это наиболее оптимальный вариант, поскольку физическое лицо сможет избежать "метки", что он банкрот и в будущем может рассчитывать на одобрение заявки", - заключили в НАПКА.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В НАПКА рассказали о последствиях банкротства для россиян
17 марта, 03:09
 
