В НАПКА рассказали, какие долги не списывают при банкротстве

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. При судебном банкротстве не списываются долги по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, по выплате заработной платы и выходного пособия, а еще долговые обязательства о возмещении морального вреда и взыскании алиментов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"Несмотря на то, что процедура банкротства имеет достаточно широкий спектр действия и охватывает многие виды долгов, здесь есть свои ограничения", - рассказали в ассоциации.

"Если мы говорим о судебном банкротстве (применяется при задолженности свыше 500 тысяч рублей и дело рассматривается в арбитражном суде), то не попадают под списание требования кредиторов по текущим платежам (то есть те ссуды, которые обслуживаются в срок), долги о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также о выплате заработной платы и выходного пособия", - добавили там.

Также в ассоциации отметили, что нельзя списать долговые обязательства о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а еще требования, о которых не было заявлено при начале процедуры.

"Говоря простым языком, списать нельзя социальные долги и те, о которых клиент не заявил сразу или по которым совершаются платежи или срок просрочки по которым не достиг 90 дней", - уточнили в пресс-службе.

При этом в части внесудебного банкротства (или упрощенного банкротства, которое распространяется на долги от 25 тысяч до 1 миллиона рублей и заявление подается через МФЦ), то здесь нельзя списать требования кредиторов, не указанных в заявлении о признании гражданина банкротом, а также все виды социальных долгов, которые распространяются и на судебную процедуру.

"В первую очередь, это требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов. От долгов не освободят также, если будет доказано, что человек мог в теории отдать долг, но решил этого не делать", - сообщили в НАПКА.

Там также рассказали, что списание долгов через процедуру банкротства - это крайняя мера и не единственное решение. "Суд, например, может вынести решение о реструктуризации долга. Такое решение принимается, когда у должника есть объективные возможности выплатить деньги кредитору. Также стороны могут прийти к мировому соглашению с любыми условиями - например, должник может оплатить только тело кредита, без начисленных процентов", - уточнили в ассоциации.