На Бали туриста задержали за критику священного праздника в интернете

ДЖАКАРТА, 22 мар - РИА Новости. Полиция индонезийского острова Бали задержала гражданина Швейцарии, подозреваемого в оскорблении индуистского праздника Ньепи в социальных сетях, сообщили местные правоохранительные органы.

По данным полиции, швейцарец Лузиан Андрин Зграгген был признан подозреваемым по делу о распространении контента, содержащего оскорбление религии и верований. Основанием стала его публикация в Instagram* (Соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ ).

"В ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена публикация, содержащая элементы оскорбления Дня Ньепи. После этого было проведено установление личности владельца аккаунта", - заявил представитель полиции Бали Ариасанди журналистам.

Как отмечается, в своей записи иностранец в грубой форме высказался о традициях праздника, в частности о запрете покидать дом в День тишины, и заявил, что не намерен соблюдать установленные правила. Публикация получила широкое распространение и вызвала резкую реакцию индонезийских пользователей.

После установления личности подозреваемого полиция отследила его передвижения и задержала в районе Менгви. В дальнейшем он был доставлен в управление полиции Бали

В настоящее время гражданин Швейцарии находится под стражей. Ему предъявлены обвинения по статье 301 уголовного кодекса Индонезии за распространение материалов, содержащих оскорбление религии с использованием информационных технологий.

Полиция также изъяла в качестве вещественных доказательств мобильный телефон и аккаунт в социальной сети, использованный для публикации. Расследование продолжается.

Ньепи - один из главных религиозных праздников на Бали, во время которого соблюдаются строгие ограничения: запрещены передвижения, работа, использование огня и развлечения. Эти правила распространяются на всех, включая иностранных туристов.