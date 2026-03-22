МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Украинское националистическое подразделение "Азов"*, запрещенное в РФ, призвало дезертировать военнослужащих других подразделений ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он также отметил, что ранее к подобным действиям призывало командование 33-го отдельного штурмового полка ВСУ и террорист Немчиев, который возглавляет подразделение украинских боевиков "Кракен".