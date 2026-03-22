Рейтинг@Mail.ru
Число плохих автокредитов в России впервые превысило 200 тысяч - РИА Новости, 22.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 22.03.2026
https://ria.ru/20260322/avtokredit-2082198337.html
Число плохих автокредитов в России впервые превысило 200 тысяч
Число плохих автокредитов в России впервые превысило 200 тысяч - РИА Новости, 22.03.2026
Число плохих автокредитов в России впервые превысило 200 тысяч
Количество плохих – с просрочкой более 90 дней – автокредитов в России в феврале впервые превысило 200 тысяч, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T01:42:00+03:00
2026-03-22T01:42:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762065538_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_921c8b542967aca5a17b9b751501067b.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762065538_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_a52e5c404f695078525eba409a397922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Число плохих автокредитов в России впервые превысило 200 тысяч

РИА Новости: количество плохих автокредитов в феврале превысило 200 тысяч

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Работа мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Количество плохих – с просрочкой более 90 дней – автокредитов в России в феврале впервые превысило 200 тысяч, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Показатель в годовом выражении увеличился почти в 1,3 раза, а в месячном – на 5,6%.
При этом объем плохих автокредитов в прошлом месяце впервые перешагнул порог в 200 миллиардов рублей. Это на 40,8% больше в годовом выражении, на 6,6% – в месячном.
В целом у россиян в феврале было почти 3,4 миллиона автокредитов, а задолженность по ним составляла 3,5 триллиона рублей.
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала