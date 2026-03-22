Число плохих автокредитов в России впервые превысило 200 тысяч

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Количество плохих – с просрочкой более 90 дней – автокредитов в России в феврале впервые превысило 200 тысяч, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".

Показатель в годовом выражении увеличился почти в 1,3 раза, а в месячном – на 5,6%.

При этом объем плохих автокредитов в прошлом месяце впервые перешагнул порог в 200 миллиардов рублей. Это на 40,8% больше в годовом выражении, на 6,6% – в месячном.