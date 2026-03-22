До Австралии не смогут дойти шесть танкеров с топливом

ДЖАКАРТА, 22 мар - РИА Новости. Прибытие в Австралию шести танкеров с топливом было отменено или отложено на фоне конфликта вокруг Ирана, заявил австралийский министр энергетики Крис Боуэн.

По его словам, речь идет о шести поставках, запланированных на период с середины апреля до середины мая.

"Это сложная международная ситуация, и поток нефти на азиатские нефтеперерабатывающие заводы замедлился, что оказывает влияние и на нас", - отметил Боуэн в беседе с телеканалом ABC

По его словам, в ближайший месяц поставки топлива в Австралию будут продолжаться в штатном режиме, а объемы запасов в стране остаются на уровне, сопоставимом с периодом до начала конфликта.

При этом ситуация может осложниться после апреля, поскольку, как отмечают власти, дальнейшие поставки становятся менее предсказуемыми.

Запасы топлива в Австралии в настоящее время составляют около 38 дней по бензину и примерно по 30 дней по дизелю и авиационному керосину.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране . Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке