Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 22.03.2026
https://ria.ru/20260322/avstralija-2082243557.html
До Австралии не смогут дойти шесть танкеров с топливом
До Австралии не смогут дойти шесть танкеров с топливом
Прибытие в Австралию шести танкеров с топливом было отменено или отложено на фоне конфликта вокруг Ирана, заявил австралийский министр энергетики Крис Боуэн. РИА Новости, 22.03.2026
в мире
австралия
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974437839_469:418:2832:1747_1920x0_80_0_0_25cde25c04967d6e2a774335503f4266.jpg
https://ria.ru/20260321/iran-2082170147.html
https://ria.ru/20260322/iran-2082230482.html
https://ria.ru/20260322/iran-2082186491.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974437839_748:354:2607:1748_1920x0_80_0_0_01d7761c94637b564ee1fe9500d26a31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
До Австралии не смогут дойти шесть танкеров с топливом

© AP Photo / Emrah GurelНефтяные танкеры в море
Нефтяные танкеры в море - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Нефтяные танкеры в море . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 22 мар - РИА Новости. Прибытие в Австралию шести танкеров с топливом было отменено или отложено на фоне конфликта вокруг Ирана, заявил австралийский министр энергетики Крис Боуэн.
По его словам, речь идет о шести поставках, запланированных на период с середины апреля до середины мая.
"Это сложная международная ситуация, и поток нефти на азиатские нефтеперерабатывающие заводы замедлился, что оказывает влияние и на нас", - отметил Боуэн в беседе с телеканалом ABC.
По его словам, в ближайший месяц поставки топлива в Австралию будут продолжаться в штатном режиме, а объемы запасов в стране остаются на уровне, сопоставимом с периодом до начала конфликта.
При этом ситуация может осложниться после апреля, поскольку, как отмечают власти, дальнейшие поставки становятся менее предсказуемыми.
Запасы топлива в Австралии в настоящее время составляют около 38 дней по бензину и примерно по 30 дней по дизелю и авиационному керосину.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
В миреАвстралияИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала