https://ria.ru/20260322/avstralija-2082243557.html
До Австралии не смогут дойти шесть танкеров с топливом
Прибытие в Австралию шести танкеров с топливом было отменено или отложено на фоне конфликта вокруг Ирана, заявил австралийский министр энергетики Крис Боуэн. РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T13:44:00+03:00
ДЖАКАРТА, 22 мар - РИА Новости. Прибытие в Австралию шести танкеров с топливом было отменено или отложено на фоне конфликта вокруг Ирана, заявил австралийский министр энергетики Крис Боуэн.
По его словам, речь идет о шести поставках, запланированных на период с середины апреля до середины мая.
"Это сложная международная ситуация, и поток нефти на азиатские нефтеперерабатывающие заводы замедлился, что оказывает влияние и на нас", - отметил Боуэн в беседе с телеканалом ABC
.
По его словам, в ближайший месяц поставки топлива в Австралию
будут продолжаться в штатном режиме, а объемы запасов в стране остаются на уровне, сопоставимом с периодом до начала конфликта.
При этом ситуация может осложниться после апреля, поскольку, как отмечают власти, дальнейшие поставки становятся менее предсказуемыми.
Запасы топлива в Австралии в настоящее время составляют около 38 дней по бензину и примерно по 30 дней по дизелю и авиационному керосину.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране
. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.
В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива
- ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива
.