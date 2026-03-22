Иран рассказал об усовершенствованных БПЛА, примененных против Израиля

ДУБАЙ, 22 мар — РИА Новости. Иранские военные применили усовершенствованные дроны-камикадзе "Араш-2" при ударе по аэропорту Бен-Гурион, передает агентство Tasnim.
Тегеран совершил атаку накануне. Ее целью стали топливные резервуары, используемые для обслуживания самолетов-заправщиков.
"Дальность их ("Араш-2". — Прим. ред.) применения достигает двух тысяч километров", — говорится в сообщении.
Такие малозаметные для радаров беспилотники способны долго находиться в воздухе. Они дешевле в производстве, чем средства для их перехвата. А быстрая сборка позволяет использовать этот вид БПЛА в больших количествах, отметили в иранской армии.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.