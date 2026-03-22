Число пострадавших при обстреле в Араде превысило 80 человек
02:55 22.03.2026
Число пострадавших при обстреле в Араде превысило 80 человек
Число пострадавших от ракетного обстрела в израильском Араде возросло до 88, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на службу скорой помощи. РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T02:55:00+03:00
Запуск иранской ракеты
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Число пострадавших от ракетного обстрела в израильском Араде возросло до 88, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на службу скорой помощи.
Ранее источники в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что иранская ракета прямым попаданием поразила район в городе Арад на юге страны. Пресс-служба скорой помощи сообщала о 59 пострадавших.
"По меньшей мере 88 человек получили ранения", - указывает телеканал.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
