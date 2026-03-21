Как сложилась судьба звезд СССР, которые участвовали в войне

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Люди узнавали их на улицах, просили автографы, цитировали реплики из их фильмов. Но есть в биографиях этих актеров одна страница, которую редко вспоминают.

Кто из советских звезд кино воевал на фронте?

Никулин: семь лет без отпуска

Юрий Владимирович Никулин — человек, чье имя стало синонимом смеха в советском кино и цирке.

Но в ноябре 1939 года, когда началась советско-финская война, молодой Никулин надел красноармейскую гимнастерку. Его зенитная батарея стояла под Сестрорецком, почти у ленинградских стен.

"Юнкерсы идут прямо на батарею. Вспышка. Еще не слышно залпа пушек, но мы понимаем: наша батарея первой в полку открыла огонь", — вспоминал сам Никулин много лет спустя, когда уже был знаменит.

Никулин не участвовал в реальных боевых действиях в полном смысле, но семь долгих лет оставался в строю. Когда наконец вернулся в мирную жизнь, его нос уже был заметно шире — война оставила напоминание. Но он никогда не жаловался.

Гайдай: разведчик на Калининском фронте

Леонид Гайдай, который позже будет создавать комедийные шедевры советского кино ("Бриллиантовая рука", "Операция "Ы"), в 1942 году служил разведчиком на Калининском фронте.

Это была нелегкая служба. Гайдай ходил в разведку, рисковал жизнью, замерзал. И вот однажды произошло то, что изменило его жизнь. Гайдай вел задержанного немецкого солдата в расположение полка, но случайно зацепил натяжку мины. Осколок сильно ранил его, и не было ясно — выживет Леонид или нет.

Но Гайдай выжил. И в декабре 1942 года его наградили медалью "За боевые заслуги". Награду вручали за честное выполнение долга простого советского разведчика, а не за гений режиссуры.

Пуговкин: война не щадит ноги

Михаил Пуговкин был молодым, сильным, здоровым, с прекрасным будущим впереди. Но когда началась Великая Отечественная, он добровольцем ушел в народное ополчение и стал разведчиком 1147-го стрелкового полка.

Летом 1942 года под Ворошиловградом, в ужасной жаре произошло то, чего боятся все раненые: мина. Осколок вошел в ногу, а заражение крови вызвало гангрену. Врачи заговорили об ампутации, пока мышцы отмирали.

© Мосфильм Михаил Пуговкин в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

Но Пуговкин выжил. Чудо ли, мастерство врачей ли, или просто упрямство актера — но ногу удалось спасти. Он вернулся в кино с ранением в ногу, которое мучило его всю жизнь. Каждый шаг на экране давался героическим усилием воли.

"Мне удалось спастись в этом кромешном аду без единой царапины", — позже рассказывал сам Пуговкин.

Этуш: "Не выходит из головы"

Владимир Этуш выглядел интеллектуалом: худощавый, с выразительными глазами. Казалось, его место — в театре, среди культурной публики. Но он пошел на фронт в стрелковый полк.

Боевой путь Этуша пролегал через горы Кабарды и Осетии. Потом — освобождение Ростова-на-Дону, Украины. Итогом стал полученный орден Красной Звезды, боевой опыт, травмы, которые не видны на теле.

© Мосфильм (1966) Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"