В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за март
Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуг за март до 15 апреля, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. РИА Новости, 21.03.2026
https://ria.ru/20260316/zhkkh-2081077247.html
https://ria.ru/20260318/ekspert-2081328816.html
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуг за март до 15 апреля, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Мартовские платежки за услуги ЖКХ можно будет оплатить на пять дней позже - до 15 апреля. Это связано с вступлением в силу закона, сдвигающего крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне начиная с апреля смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца", - сказал Колунов
Парламентарий отметил, что новая норма направлена на поддержку жителей страны.
"Знаем, что не всем зарплаты приходят до 10-го числа. Немало россиян получают заработную плату 12-15 числа. Такая же ситуация с пенсиями. В таких случаях, конечно, удобнее будет оплачивать "коммуналку" после поступления денег. И здесь речь не только про удобство - закон позволит избежать просрочек и начисления пени", - заключил он.