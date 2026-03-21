Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за март - РИА Новости, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/zhkkh-2082095593.html
В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за март
Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуг за март до 15 апреля, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. РИА Новости, 21.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40858/15/408581587_0:566:1862:1613_1920x0_80_0_0_e9a5e8cc4570c313e16fbb27834c3122.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1
5
4.7
96
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40858/15/408581587_0:392:1862:1788_1920x0_80_0_0_f0255af4cd4437ee1dd2d7cee1d3fc65.jpg
1920
1920
true
1
5
4.7
96
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкОплата услуг ЖКХ
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Оплата услуг ЖКХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуг за март до 15 апреля, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Мартовские платежки за услуги ЖКХ можно будет оплатить на пять дней позже - до 15 апреля. Это связано с вступлением в силу закона, сдвигающего крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне начиная с апреля смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца", - сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что новая норма направлена на поддержку жителей страны.
"Знаем, что не всем зарплаты приходят до 10-го числа. Немало россиян получают заработную плату 12-15 числа. Такая же ситуация с пенсиями. В таких случаях, конечно, удобнее будет оплачивать "коммуналку" после поступления денег. И здесь речь не только про удобство - закон позволит избежать просрочек и начисления пени", - заключил он.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала