Украина и США продолжат переговоры 22 марта, заявил Зеленский

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что переговоры по урегулированию на Украине с представителями США в Майями продолжатся 22 марта.
По словам Зеленского, с американской стороны присутствовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
Ранее Зеленский заявлял, что в этот приезд украинская делегация планирует получить более четкие даты предстоящей трехсторонней встречи с США и РФ, указывал на важность диалога с американской стороной в тесном формате, потому что видит риск в ситуации, когда американская сторона сняла санкции с российской энергетики. Он отмечал, что Украина и США продолжат работу над документами по завершению вооруженного конфликта, гарантиям безопасности и восстановлению Украины.
Зеленский ранее утверждал, что Украина в последние дни получает от США сигналы о том, что трехсторонние консультации с целью урегулирования конфликта могут скоро возобновиться.
Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон, в первую очередь американской. Предыдущий раунд консультаций Россия - США - Украина состоялся в Женеве 17-18 февраля.