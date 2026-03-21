Украина и США продолжат переговоры 22 марта, заявил Зеленский

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что переговоры по урегулированию на Украине с представителями США в Майями продолжатся 22 марта.

Зеленский ранее утверждал, что Украина в последние дни получает от США сигналы о том, что трехсторонние консультации с целью урегулирования конфликта могут скоро возобновиться.