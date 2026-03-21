Украина и США продолжат переговоры 22 марта, заявил Зеленский - РИА Новости, 21.03.2026
22:57 21.03.2026
Украина и США продолжат переговоры 22 марта, заявил Зеленский
Владимир Зеленский утверждает, что переговоры по урегулированию на Украине с представителями США в Майями продолжатся 22 марта. РИА Новости, 21.03.2026
Украина и США продолжат переговоры 22 марта, заявил Зеленский

Зеленский: Украина и США продолжат переговоры по урегулированию 22 марта

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что переговоры по урегулированию на Украине с представителями США в Майями продолжатся 22 марта.
Украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на осведомленные источники, ранее сообщал, что украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с американской стороной по вопросам урегулирования конфликта на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
"Вырвалось наружу". На Западе забили тревогу из-за решения Зеленского
Вчера, 11:18
"Наша команда сейчас в Америке, была уже встреча сегодня... Команды продолжат общаться и завтра", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам Зеленского, с американской стороны присутствовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
Ранее Зеленский заявлял, что в этот приезд украинская делегация планирует получить более четкие даты предстоящей трехсторонней встречи с США и РФ, указывал на важность диалога с американской стороной в тесном формате, потому что видит риск в ситуации, когда американская сторона сняла санкции с российской энергетики. Он отмечал, что Украина и США продолжат работу над документами по завершению вооруженного конфликта, гарантиям безопасности и восстановлению Украины.
Зеленский ранее утверждал, что Украина в последние дни получает от США сигналы о том, что трехсторонние консультации с целью урегулирования конфликта могут скоро возобновиться.
Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон, в первую очередь американской. Предыдущий раунд консультаций Россия - США - Украина состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
На Западе раскрыли, какую "пощечину" получила фон дер Ляйен из-за Украины
Вчера, 18:35
 
