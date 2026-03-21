МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский за время конфликта с Россией превратился из шоумена в отчаявшегося человека, пишет Süddeutsche Zeitung.
"Нарастающая беспомощность европейцев, сокращение поставок вооружений, экзистенциальные финансовые проблемы <…> уничтожили немало надежд. Зеленский <…> в последние месяцы превратился в пляшущего медведя на арене международного сообщества: одни его жалеют, другие мечтают от него избавиться", — говорится в материале.
Отмечается, что глава киевского режима столкнулся с крайне мрачной ситуацией на фронте.
"Армия истощена, уровень дезертирства высок, готовность идти на фронт — минимальная. Не хватает военнослужащих, не хватает оружия, не хватает снабжения", — пишет Süddeutsche Zeitung.
Кроме того, "дополнительной катастрофой" стал конфликт на Ближнем Востоке, который существенно ударил по поставкам вооружения.
"Зеленский больше не в силах скрывать злость, разочарование и отчаяние", — резюмируется в публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
