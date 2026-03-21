"Вырвалось наружу". На Западе забили тревогу из-за решения Зеленского

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский перестал сдерживать себя и теперь активно критикует Европу, пишет Responsible Statecraft.
"Чем больше прояснялись условия вступления в ЕС, тем менее нужным Зеленский считал скрывать недовольство Европой. На январском Всемирном экономическом форуме в Давосе это вырвалось наружу", — говорится в публикации.
Помимо конфликта с Россией Украина борется с коррупцией. Кроме того, у нее серьезные пробелы в области верховенства закона и защиты культурных, языковых и религиозных прав этнических меньшинств, пишет издание. Многие государства ЕС обеспокоены тем, что прием Украины в ЕС по упрощенной процедуре подорвет доверие к блоку и создаст опасный прецедент, указано в материале.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 6 марта заявляла, что Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства.
