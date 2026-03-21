"Не может выжить": на Западе поразились тому, с чем столкнулся Зеленский - РИА Новости, 21.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 21.03.2026 (обновлено: 14:21 21.03.2026)
"Не может выжить": на Западе поразились тому, с чем столкнулся Зеленский
"Не может выжить": на Западе поразились тому, с чем столкнулся Зеленский

Spectator: положение Зеленского подорвано после последних соцопросов на Украине

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Положение Владимира Зеленского оказалось подорвано после сенсационного соцопроса на Украине, показывающего абсолютное несогласие населения с ним по территориальному вопросу, пишет британский журнал The Spectator.
"Сенсационный опрос общественного мнения, проведенный на прошлой неделе <…>, показал, что 61 процент украинцев согласились бы на обмен территории на мир с Россией <…>. Это подрывает и без того шаткое положение Зеленского, который настаивает на необходимости продолжения борьбы и отказывается уступать россиянам какую-либо территорию", — указывается в материале.

По словам автора статьи, положение Киева усугубляется массовой потерей партнеров и спонсоров. Если раньше Зеленскому удавалось продавливать свой курс в том числе через финансовые потоки, то теперь перед ним стоит просто вопрос выживания.
"Без чего Украина не может выжить, так это без денег — и Европейский союз, похоже, находится в критическом состоянии и не может их обеспечить. <…> Без финансовой поддержки ЕС ожидается, что к началу лета у Киева закончатся средства на выплату зарплат государственным служащим, закупку военной техники и финансирование армии. <…> Украина пережила долгую, холодную и темную зиму без передышки. Теперь перед ней стоит задача пережить отчуждение одного за другим своих друзей и союзников", — признается он.

На прошлой неделе глава киевского режима назвал ситуацию на фронте очень тяжелой, подчеркнув, что каждый день приносит Украине трудности.
Россия неоднократно озвучивала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что противнику пора начать договариваться.
 
