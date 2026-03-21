Гастроэнтеролог рассказала, как правильно питаться при гастрите

ВОРОНЕЖ, 21 мар - РИА Новости. Медики не назначают строгую диету пациентам с гастритом, а рекомендуют рациональное питание, как для здорового человека, но с поправкой на свои ощущения, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог клиники "СОВА", кандидат медицинских наук Анна Попова.
"На самом деле, строгих диет мы стараемся не назначать. Еда не может вызвать ни гастрит, ни язву. Откровенно вредных продуктов не существует. Для пациентов с хроническими заболеваниями ЖКТ подойдёт рациональное питание, как и для здорового человека, но с поправкой на свои ощущения", - рассказала Попова.
Гастрит: врачи рассказали, как распознать и лечить заболевание
25 декабря 2024, 20:28
Врач добавила, что гастроэнтерологические заболевания отличаются сезонностью, поэтому в осенне-весенний период люди чаще испытывают неприятные ощущения в животе. В этот период организм может более ярко реагировать даже на привычные продукты.
"Для облегчения симптомов временно сокращается прием провоцирующих компонентов пищи, применяется щадящая кулинарная обработка. Важно соблюдать режим питания, не создавая длительных перерывов. Если возникает слишком активная и непривычная реакция, стоит обратиться за помощью к врачу", - отметила собеседница агентства.
Врач рассказал, кому нельзя есть квашеную капусту
24 февраля, 05:16