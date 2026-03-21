02:48 21.03.2026
Врач назвала способ увеличить физическую нагрузку без спорта
Интенсивная ходьба в среднем темпе несколько раз в неделю от часа до полутора подойдет для тех, кто не дружит со спортом и не готов ставить рекорды для... РИА Новости, 21.03.2026
Дарья Буймова
Врач назвала способ увеличить физическую нагрузку без спорта

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Отдыхающие занимаются скандинавской ходьбой. Архивное фото
МУРМАНСК, 21 мар - РИА Новости. Интенсивная ходьба в среднем темпе несколько раз в неделю от часа до полутора подойдет для тех, кто не дружит со спортом и не готов ставить рекорды для безопасного похудения, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
Для того чтобы безопасно похудеть, необходимо сбалансировать питание, отказаться от вредной еды, снизить количество калорий и добавить физические нагрузки, отметила врач.
"Если мы будем только ограничивать калории, то в один "прекрасный" момент наш организм подстроится к ограничению. А если количество калорий уменьшить ниже базового обмена, вес может начать расти. И мы попадаем в замкнутый круг: не ем - толстею и ем - толстею. Чтобы этого не получилось, нужно увеличивать физическую активность", - сказала Смирнова.
По ее словам, если человек никогда не занимался спортом, у него большой вес, то начинать надо с небольших нагрузок, даже бег может оказаться непосильным на первых порах. "Начинаем с быстрой интенсивной ходьбы в среднем темпе. Средний темп – это когда мы идем, разговариваем по телефону, у нас есть одышка, но говорить мы еще можем. Если мы уже не можем говорить, этот темп великоват, его нужно скинуть", - дала совет специалист.
При этом важно и время такой тренировки, идеально, если она будет длиться около часа, поскольку гликоген (запасы углеводов в мышцах и печени) "сгорает" в первый час, а после этого начинает сгорать жир. Так что интенсивная ходьба, лучше на свежем воздухе, по полтора часа через день при правильном питании должны принести результаты, отмечает врач.
