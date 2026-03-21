Защита основателя ChronoPay Врублевского подала жалобу на Верховный суд

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Защита основателя ChronoPay Павла Врублевского, осужденного на 10 лет колонии за хищение 535 тысяч рублей у клиентов Сбербанка, неправомерный оборот платежей более чем на 400 миллионов рублей и отмывание денег, подала жалобу председателю Верховного суда России Игорю Краснову с просьбой помочь получить доступ к материалам уголовного дела, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

В октябре прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил Врублевского к 10 годам колонии и штрафу в 1,5 миллиона рублей. Его защита подала краткую апелляционную жалобу на приговор поскольку имела на руках только резолютивную часть документа. В январе стороны получили приговор и стали писать апелляционные жалобы, однако при его изучении у них возникли противоречия, которые они хотели нивелировать с помощью изучения протоколов с самих судебных заседаний.

Врублевский подавал заявление на имя судьи Марины Сыровой, в котором просил ознакомить его с материалами уголовного дела, протоколами судебных заседаний и аудиозаписью процесса. Но ответа не получил. Тогда его защита подала аналогичные обращения, в том числе на имя председателя Хамовнического суда Москвы Андрея Бычкова. Однако не положительного ни отрицательного ответа от суда получено не было.

В связи с этим, адвокаты направили жалобу Врублевского председателю Верховного суда России Игорю Краснову с просьбой провести проверку действий судьи Сыровой и посодействовать в доступе к материалам. Жалоба была зарегистрирована 19 марта.

"Мы обратились именно в Верховный суд, чтобы он помог разобраться в нашем вопросе, так как нижестоящие суды попросту игнорируют обращения", - пояснил его адвокат Дмитрий Алексашин

Сам Врублевский находится в СИЗО, где ожидает апелляцию на приговор. Вместе с ним были осуждены еще трое других фигурантов - бывший сотрудник компании Алексей Беляев, Матвей Ведяшкин, а также директор ООО "Вангуд" Надежда Акимова - получили от 4 до 8 лет лишения свободы. Их отправили по этапу в разные регионы России. Как ожидается, когда дело дойдет до апелляционной инстанции, участвовать они будут по видеоконференцсвязи.