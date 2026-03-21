Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 21.03.2026 (обновлено: 07:25 21.03.2026)
https://ria.ru/20260321/zaschita-2082109176.html
Защита основателя ChronoPay Врублевского подала жалобу на Верховный суд
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, москва, россия, игорь краснов, дмитрий алексашин
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОснователь платежной системы ChronoPay Павел Врублевский в Хамовническом суде Москвы
Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский в Хамовническом суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Защита основателя ChronoPay Павла Врублевского, осужденного на 10 лет колонии за хищение 535 тысяч рублей у клиентов Сбербанка, неправомерный оборот платежей более чем на 400 миллионов рублей и отмывание денег, подала жалобу председателю Верховного суда России Игорю Краснову с просьбой помочь получить доступ к материалам уголовного дела, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
В октябре прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил Врублевского к 10 годам колонии и штрафу в 1,5 миллиона рублей. Его защита подала краткую апелляционную жалобу на приговор поскольку имела на руках только резолютивную часть документа. В январе стороны получили приговор и стали писать апелляционные жалобы, однако при его изучении у них возникли противоречия, которые они хотели нивелировать с помощью изучения протоколов с самих судебных заседаний.
Врублевский подавал заявление на имя судьи Марины Сыровой, в котором просил ознакомить его с материалами уголовного дела, протоколами судебных заседаний и аудиозаписью процесса. Но ответа не получил. Тогда его защита подала аналогичные обращения, в том числе на имя председателя Хамовнического суда Москвы Андрея Бычкова. Однако не положительного ни отрицательного ответа от суда получено не было.
В связи с этим, адвокаты направили жалобу Врублевского председателю Верховного суда России Игорю Краснову с просьбой провести проверку действий судьи Сыровой и посодействовать в доступе к материалам. Жалоба была зарегистрирована 19 марта.
"Мы обратились именно в Верховный суд, чтобы он помог разобраться в нашем вопросе, так как нижестоящие суды попросту игнорируют обращения", - пояснил его адвокат Дмитрий Алексашин.
Сам Врублевский находится в СИЗО, где ожидает апелляцию на приговор. Вместе с ним были осуждены еще трое других фигурантов - бывший сотрудник компании Алексей Беляев, Матвей Ведяшкин, а также директор ООО "Вангуд" Надежда Акимова - получили от 4 до 8 лет лишения свободы. Их отправили по этапу в разные регионы России. Как ожидается, когда дело дойдет до апелляционной инстанции, участвовать они будут по видеоконференцсвязи.
Согласно материалам, фигуранты с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали граждан участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль. Таким образом были похищены более 536 тысяч рублей. Также следствие указывало, что фигуранты по поддельным документам через счета ООО "Вангуд" прокрутили более 400 миллионов рублей.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала