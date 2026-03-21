В пригороде Запорожья нанесли удар по воинской части ВСУ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Зафиксирован удар по воинской части в районе населённого пункта Балабино в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Очень хороший прилет в Балабино", - сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет об ударе по воинской части.

Лебедев отметил, что после удара была зафиксирована активность экстренных служб.