В Запорожье прогремели взрывы

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное".

"В Запорожье снова прозвучали звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Ранее в субботу утром СМИ уже сообщали как минимум о двух сериях взрывов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
