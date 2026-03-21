06:03 21.03.2026 (обновлено: 11:15 21.03.2026)
"Все начнет разрушаться": на Западе резко высказались о России из-за Ирана
Вся система антироссийских санкций, которую выстраивали на Западе с 2022 года, рушится с каждым днем продолжения конфликта на Ближнем Востоке, заявил британский
"Все начнет разрушаться": на Западе резко высказались о России из-за Ирана

Политолог Меркурис: санкции против РФ рушатся с каждым днем конфликта в Иране

Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вся система антироссийских санкций, которую выстраивали на Западе с 2022 года, рушится с каждым днем продолжения конфликта на Ближнем Востоке, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью профессору Гленну Диесену, размещенном на его YouTube-канале.
"Все, что касается санкций против России, что мы создавали и пытались навязать с переменным успехом последние четыре года, начнет разрушаться по мере затягивания этого кризиса (на Ближнем Востоке. — Прим. ред.). И речь не о том, чтобы снять санкции на 30 дней, а потом ввести их снова. Если вам приходится снимать санкции — пусть даже на короткое время — вы наносите по ним смертельный удар", — прокомментировал эксперт недавнее смягчение антироссийских санкций из-за последствий эскалации конфликта в Иране.

По его словам, ограничения России, над которыми трудились страны Запада долгие годы, оказались безрезультатны, так как в итоге не решили вопрос их безопасности.
"Сейчас продолжается конфликт на Украине, в котором мы проигрываем. Получилось, что мы снова оказались в худшем положении с точки зрения безопасности, чем могли бы быть", — признался Меркурис.
Из-за атак Израиля и США на Иран практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, в результате чего цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент.
На прошлой неделе американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей.
 
