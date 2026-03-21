МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Решение Европы отказаться от международного права, фактически принятое на завершившемся вчера саммите ЕС, усложнит ее положение в борьбе против России, пишет немецкая газета Junge Welt.
"А что насчет международного права? Перестав классифицировать его как обязательное для США, Европа одновременно освобождает себя от его действия. <…> Тот факт, что ЕС заявляет о правовой свободе в то время, когда он сам испытывает трудности, а его члены препятствуют тому, что считается решающей борьбой против России, <…> делает положение союза только более опасным", — говорится в комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран.
По словам автора, нынешнее поведение Запада на мировой арене приобрело преступный характер.
"Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. <…> Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии", — признал он.