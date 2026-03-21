В немецких школах хотят ввести занятия по гражданской обороне

БЕРЛИН, 21 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт предложил ввести в немецких школах обязательные занятия по гражданской обороне и подготовке к кризисным ситуациям.

Добриндт в начале сентября 2025 года сообщал, что Германия выделит 10 миллиардов евро до 2029 года на цели развития системы гражданской обороны в рамках крупнейшей программы ее модернизации за последние десятилетия.

"Гражданская оборона должна преподаваться в школах", - заявил Добриндт в интервью газете Bild.

Министр предлагает проводить для школьников специальное занятие раз в полгода в формате сдвоенного урока.

По задумке Добриндта, немецкие подростки будут обсуждать на уроках сценарии разных угроз, включая военные конфликты, а также способы защиты и поведения в чрезвычайных ситуациях.

По информации издания, инициатива Добриндта будет обсуждаться на конференции министров внутренних дел федеральных немецких земель в июне.

Федеральное ведомство Германии по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK) ранее выпустило обновленную брошюру с советами для населения при наступлении чрезвычайных ситуаций. Впервые в подобную брошюру были включены памятки на случай войны.

Правительство ФРГ в своей национальной стратегии безопасности в 2023 году определило роль страны как "логистического узла" для НАТО . В случае конфликта страна должна будет обеспечить продвижение десятков тысяч солдат союзников к восточному флангу в условиях сильного дефицита времени.