Рейтинг@Mail.ru
Юрист назвал самый выгодный месяц для отпуска во второй половине года - РИА Новости, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/yurist-2082126688.html
Юрист назвал самый выгодный месяц для отпуска во второй половине года
Самым выгодным месяцем для отпуска во второй половине года будет июль, а наименее выгодным - ноябрь, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики... РИА Новости, 21.03.2026
общество
александр южалин
superjob
россия
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077070004_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_3aad2ecb357eea226c2d5cbb6a89b7cb.jpg
https://ria.ru/20260316/otpusk-2080874241.html
https://ria.ru/20260317/otpusk-2081125933.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077070004_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_02293ca517ebb93dbc456d20bf7f5e55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Южалин: самый выгодный месяц для отпуска во второй половине года — июль

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПассажиры в зоне вылета
Пассажиры в зоне вылета - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Пассажиры в зоне вылета . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Самым выгодным месяцем для отпуска во второй половине года будет июль, а наименее выгодным - ноябрь, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.
"Если рассматривать месяцы второй половины 2026 года с точки зрения суммы отпускных, то самым выгодным будет июль, немного хуже - сентябрь, октябрь и декабрь, а самый невыгодный месяц - ноябрь", - сказал юрист. Это актуально для тех, кто работает на условиях пятидневной рабочей недели и получает оклад, и касается только 2026 года.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Названы категории работников, которым положен увеличенный отпуск
16 марта, 03:21
По закону, наличие в месяце дополнительных выходных или нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада. При этом в разных месяцах года - разное количество рабочих дней (в зависимости от того, есть ли в месяце дополнительные выходные). Таким образом, если работник, к примеру, получает оклад в 100 тысяч рублей в месяц, то он получит эту сумму и в ноябре за 20 рабочих дней, и в июле за 23 дня.
При этом стоимость одного дня работы будет разной за счет разного количества рабочих дней в месяце. Чем выше размер оклада, тем больше будет эта разница. Чтобы узнать стоимость одного рабочего дня, нужно размер оклада разделить на количество рабочих дней в месяце.
Отпуск всегда оплачивается по одним и тем же правилам: исходя из средней заработной платы работника. Соответственно, для определения "выгодности" использования отпуска в том или ином месяце нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средней дневной заработной платой. В том месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы или среднедневной заработок выше, - выгодно использовать отпуск.
Исходя из этого, самым выгодным месяцем второй половины 2026 года для использования отпуска является июль (23 рабочих дня), немного хуже сентябрь, октябрь и декабрь (22 рабочих дня), а самым невыгодным - ноябрь (20 рабочих дней).
Отдыхающие - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Россияне назвали идеальную продолжительность отпуска
17 марта, 02:44
 
ОбществоАлександр ЮжалинSuperJobРоссияТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала