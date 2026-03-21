Фото премьера Японии с ужина в США вызвало бурные споры в соцсетях

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. В японском сегменте социальной сети X разгорелось бурное обсуждение после публикации Белым домом эмоциональной фотографии премьер-министра Японии Санаэ Такаити, сделанной во время торжественного ужина в США, выяснили РИА Новости.
Накануне на сайте Белого дома появились снимки с визита главы японского правительства в США. При этом самым первым снимком была выбрана фотография Такаити с полувскинутыми руками и широко открытым ртом, явно эмоционально реагирующей на происходящее вокруг. Часть пользователей сочла подобное поведение лидера страны неуместным на фоне напряженной международной обстановки.
"Позор для Японии. Позор века", — написал пользователь под ником "Кайросукронос", комментируя опубликованный Белым домом снимок.
Другой пользователь отметил, что в нынешней международной ситуации подобная эмоциональная реакция главы правительства выглядит странно и может быть воспринята как демонстрация чрезмерной близости с США.
"Это выражение лица у нее совсем не изменилось со времен молодости", — написал пользователь под ником "Сэйги но миката", распространив также фотографию Такаити в молодости в схожей позе, которую комментаторы начали активно сравнивать с опубликованным Белым домом снимком.
Ранее сама Такаити сообщила на своей странице в X, что во время официального ужина военный оркестр исполнил композицию Rusty Nail японской рок-группы X Japan, которая является одной из ее любимых. Чуть позже канцелярия премьер-министра также опубликовала видеоролик с мероприятия, на котором видно, что глава правительства эмоционально реагирует на выступление оркестра.
Публикация видеоролика не только не успокоило общественность, но и дала дополнительные поводы для обсуждения. Так, некоторые пользователи задались вопросом, почему Такаити поглаживает руку Трампа в ответ на его похлопывания, а другие назвали это "подхалимством".