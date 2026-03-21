В Японии раскритиковали Такаити после саммита с Трампом

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Японский комитет мира резко раскритиковал прошедший японо-американский саммит, заявив, что действия премьер-министра Японии Санаэ Такаити "позорят страну перед мировым сообществом" и демонстрируют следование за политикой президента США Дональда Трампа.

“На саммите премьер Такаити, не подвергнув ни малейшей критике атаку США на Иран как нарушение Устава ООН, заявила, что “только Дональд может принести миру мир и процветание”, а также выразила готовность “твёрдо поддерживать” США, продемонстрировав поразительную готовность полностью поддержать администрацию Трампа”, - говорится в заявлении организации, с которым ознакомились РИА Новости.