11:30 21.03.2026
В Японии раскритиковали Такаити после саммита с Трампом
Японский комитет мира резко раскритиковал прошедший японо-американский саммит, заявив, что действия премьер-министра Японии Санаэ Такаити "позорят страну перед... РИА Новости, 21.03.2026
РИА Новости: японский комитет мира назвал саммит Такаити и Трампа позором

© REUTERS / Evelyn HocksteinПремьер-министр Японии Санаэ Такаити на встрече с президентом США Дональдом Трампом
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на встрече с президентом США Дональдом Трампом
ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Японский комитет мира резко раскритиковал прошедший японо-американский саммит, заявив, что действия премьер-министра Японии Санаэ Такаити "позорят страну перед мировым сообществом" и демонстрируют следование за политикой президента США Дональда Трампа.
“На саммите премьер Такаити, не подвергнув ни малейшей критике атаку США на Иран как нарушение Устава ООН, заявила, что “только Дональд может принести миру мир и процветание”, а также выразила готовность “твёрдо поддерживать” США, продемонстрировав поразительную готовность полностью поддержать администрацию Трампа”, - говорится в заявлении организации, с которым ознакомились РИА Новости.
Авторы обращения считают, что, “следуя за президентом Трампом, премьер Такаити демонстрирует ненормальную позицию, которая позорит Японию перед мировым сообществом".
В комитете также указали, что перед саммитом призывали правительство Японии потребовать прекращения атак на Иран и отказаться от участия в возможных военных действиях, включая отправку кораблей в Ормузский пролив.
"Мы требуем отказаться от любого сотрудничества в незаконной войне и действовать в соответствии с конституцией и международным правом", — отмечается в заявлении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранЯпонияСШАДональд ТрампСанаэ ТакаитиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
