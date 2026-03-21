В Японии раскритиковали Такаити после саммита с Трампом

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Японский комитет мира резко раскритиковал прошедший японо-американский саммит, заявив, что действия премьер-министра Японии Санаэ Такаити "позорят страну перед мировым сообществом" и демонстрируют следование за политикой президента США Дональда Трампа.
“На саммите премьер Такаити, не подвергнув ни малейшей критике атаку США на Иран как нарушение Устава ООН, заявила, что “только Дональд может принести миру мир и процветание”, а также выразила готовность “твёрдо поддерживать” США, продемонстрировав поразительную готовность полностью поддержать администрацию Трампа”, - говорится в заявлении организации, с которым ознакомились РИА Новости.
20 марта, 08:00
В комитете также указали, что перед саммитом призывали правительство Японии потребовать прекращения атак на Иран и отказаться от участия в возможных военных действиях, включая отправку кораблей в Ормузский пролив.
«
"Мы требуем отказаться от любого сотрудничества в незаконной войне и действовать в соответствии с конституцией и международным правом", — отмечается в заявлении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.