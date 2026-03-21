05:26 21.03.2026 (обновлено: 07:23 21.03.2026)
Власти Японии призвали избегать панических закупок туалетной бумаги
Власти Японии призвали население избегать панических закупок туалетной бумаги на фоне обеспокоенности из-за ситуации вокруг Ирана. РИА Новости, 21.03.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko — Женщина в супермаркете в Японии
Женщина в супермаркете в Японии. Архивное фото
Женщина в супермаркете в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 21 мар - РИА Новости. Власти Японии призвали население избегать панических закупок туалетной бумаги на фоне обеспокоенности из-за ситуации вокруг Ирана.
"Туалетная бумага почти полностью производится внутри страны. В качестве сырья используются собранная внутри страны макулатура и целлюлоза, и зависимости от поставок с Ближнего Востока практически нет, поэтому прямого влияния нет", - говорится в заявлении министерства экономики, торговли и промышленности страны в соцсети X.
В ведомстве также отметили, что у производителей есть достаточные мощности для увеличения выпуска.
"Имеется достаточный резерв для наращивания производства, поэтому при покупке просим сохранять спокойствие и принимать решения на основе точной информации", - подчеркивается в сообщении.
Заявление было опубликовано с учётом ситуации вокруг Ирана и возможных опасений по поводу перебоев в поставках товаров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
