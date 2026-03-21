Власти Японии призвали избегать панических закупок туалетной бумаги
Власти Японии призвали население избегать панических закупок туалетной бумаги на фоне обеспокоенности из-за ситуации вокруг Ирана.
Японцев предостерегли от закупок туалетной бумаги впрок из-за ситуации в Иране
ТОКИО, 21 мар - РИА Новости. Власти Японии призвали население избегать панических закупок туалетной бумаги на фоне обеспокоенности из-за ситуации вокруг Ирана.
"Туалетная бумага почти полностью производится внутри страны. В качестве сырья используются собранная внутри страны макулатура и целлюлоза, и зависимости от поставок с Ближнего Востока
практически нет, поэтому прямого влияния нет", - говорится в заявлении министерства экономики, торговли и промышленности страны в соцсети X.
В ведомстве также отметили, что у производителей есть достаточные мощности для увеличения выпуска.
"Имеется достаточный резерв для наращивания производства, поэтому при покупке просим сохранять спокойствие и принимать решения на основе точной информации", - подчеркивается в сообщении.
Заявление было опубликовано с учётом ситуации вокруг Ирана
и возможных опасений по поводу перебоев в поставках товаров.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.