В Запорожье прогремели взрывы

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Ранее в субботу украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Запорожье.
"В городе раздаются взрывы, есть задымление в одном из районов", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Он утверждает, что в городе работает противовоздушная оборона.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
В Запорожье не осталось мужчин, заявил Балицкий
Вчера, 02:16