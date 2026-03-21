В Сумской области прогремел взрыв на полигоне ВСУ

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Взрыв произошёл в тренировочном лагере ВСУ в районе населённого пункта Нижняя Сыроватка в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, взрыв был слышен с южной стороны населенного пункта, также была большая активность скорой помощи.