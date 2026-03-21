Новосибирские власти рассказали о выплатах пострадавшим от изъятия скота

НОВОСИБИРСК, 21 мар – РИА Новости. Около двух третей пострадавших от изъятия сельскохозяйственных животных семей в Новосибирской области оформили полагающиеся компенсационные и социальные выплаты, а больше половины их уже получили, сообщил журналистам руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

« "У нас меры социальной поддержки оказались очень востребованными. Уже две трети пострадавших семей оформило все заявления и уже больше половины получили причитающиеся выплаты", - сказал он.

Нешумов пояснил, что, по уточненным данным, от изъятия скота пострадало 189 сельских семей в шести населенных пунктах пяти районов области. При этом каждая из семей подает два заявления. Первое – компенсационные выплаты за утраченный скот. Второе - меры соцподдержки в виде выплат в течение девяти месяцев.

"Таких заявлений, и первых, и вторых, подано 129. Из них оплачено управлением ветеринарии 113 и министерством социальной политики тоже 113. Большая часть из этих 113 уже деньги получила на свои счета", - сказал он.