Назван размер необлагаемой выплаты от работодателя при рождении ребенка - РИА Новости, 21.03.2026
05:15 21.03.2026
Назван размер необлагаемой выплаты от работодателя при рождении ребенка
Назван размер необлагаемой выплаты от работодателя при рождении ребенка - РИА Новости, 21.03.2026
Назван размер необлагаемой выплаты от работодателя при рождении ребенка
Необлагаемый размер материальной помощи от работодателя сотруднику, у которого родились дети, с 1 января 2026 года установлен в размере 1 миллиона рублей, налог РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T05:15:00+03:00
2026-03-21T05:15:00+03:00
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Общество, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Назван размер необлагаемой выплаты от работодателя при рождении ребенка

РИА Новости: выплата до миллиона рублей при рождении ребенка не облагается НДФЛ

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Необлагаемый размер материальной помощи от работодателя сотруднику, у которого родились дети, с 1 января 2026 года установлен в размере 1 миллиона рублей, налог не будет взиматься, если такая помощь получена в течение первого года жизни ребенка, рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.
"Увеличен с 50 тысяч рублей до 1 миллиона рублей необлагаемый размер материальной помощи от работодателя сотруднику, у которого родился ребенок. Если в течение первого года после пополнения в семействе работнику будет оказана такая помощь, она не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) теперь уже в пределах нового внушительного лимита", - отметила экономист.
Меры социальной поддержки работников обычно регламентируются коллективным договором или локальным нормативным актом организации исходя из финансовых возможностей, отметила Голубцова. "Для выплаты материальной помощи в связи с рождением ребенка нужно заявление работника, копия свидетельства о рождении и приказ руководителя организации", - пояснила она.
Выплату могут получить оба родителя. "Помощь может быть оказана в полном объеме каждому родителю, даже если они работают в одной компании", - сказала экономист.
Сумма помощи в 1 миллион рублей, выплаченная в 2026 году, не будет облагаться НДФЛ и в том случае, если ребенок родился в 2025 году и на момент ее получения ему еще не исполнилось года, следует из разъяснений Федеральной налоговой службы (ФНС) России, с которыми ознакомились РИА Новости.
"Например, если ребенок родился в июне 2025 года, а материальная помощь в размере 1 млн рублей будет выплачиваться в феврале 2026 года. То есть именно эта сумма не будет облагаться НДФЛ", - отмечает ФНС.
