Третью мировую войну будет трудно предотвратить, считает Вучич - РИА Новости, 21.03.2026
Вучич: третья мировая война, возможно, уже началась
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич считает, что третью мировую войну будет трудно предотвратить, так как она, вероятно, уже началась.
"Будет сложно предотвратить третью мировую войну. Возможно, она уже началась - просто мы пока не говорим об этом официально", - заявил Вучич
в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung
.
Сербский лидер отметил, что борьба за нефть, газ, полезные ископаемые, редкие металлы и другое сырье уже давно началась.
"Если взглянуть на первую и вторую мировые войны, то можно понять, что изначально обе начались с региональных конфликтов. Лишь позже строились крупные военные и политические союзы, которые в конце концов сталкивались напрямую", - считает сербский президент.