Третью мировую войну будет трудно предотвратить, считает Вучич

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич считает, что третью мировую войну будет трудно предотвратить, так как она, вероятно, уже началась.

"Будет сложно предотвратить третью мировую войну. Возможно, она уже началась - просто мы пока не говорим об этом официально", - заявил Вучич в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung

Сербский лидер отметил, что борьба за нефть, газ, полезные ископаемые, редкие металлы и другое сырье уже давно началась.