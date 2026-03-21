Источник рассказал о морально-психологическом состоянии солдат ВСУ

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Назначение Павла Юрчука командиром 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ не повлияло на морально-психологическое состояние личного состава, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Назначение нового командира 119-й ОБР терробороны полковника Павла Юрчука никак не отразилось на МПС (морально-психологическое состояние - ред.) солдат подразделения", - сообщил источник.

Он добавил, что после огневого воздействия украинские солдаты покинули позиции.