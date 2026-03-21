ВСУ потеряли более 305 военных в зоне войск "Востока" за сутки

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 305 военнослужащих в зоне работы группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.

"Противник потерял более 305 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, добавили в Минобороны России.