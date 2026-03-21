В Воронеже задержали подозреваемых в теракте на вышках связи

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Злоумышленники повредили вышки связи на улице Волкова и проезде Маяковского областного центра, а также в селе Ямное Воронежской области, подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе полиции по региону.