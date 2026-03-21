На Украине мужчину мобилизовали во время минуты молчания по погибшим

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Виннице на Украине мобилизовали мужчину во время "минуты молчания" по погибшим на фронте, сообщает украинское издание "Страна.ua".

На опубликованном изданием видео мужчина, которого тащат несколько человек в военной и гражданской одежде, просит о помощи. Прохожие пытаются его вызволить, но все тщетно – машина с насильно мобилизованным отъезжает.