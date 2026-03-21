Специальная военная операция на Украине
 
21:50 21.03.2026
На Украине мужчину мобилизовали во время минуты молчания по погибшим
Сотрудники военкомата в Виннице на Украине мобилизовали мужчину во время "минуты молчания" по погибшим на фронте, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.03.2026
Специальная военная операция на Украине, Украина, Винница, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Виннице на Украине мобилизовали мужчину во время "минуты молчания" по погибшим на фронте, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Виннице мужчину мобилизовали прямо во время минуты молчания, когда все автомобили остановились", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованном изданием видео мужчина, которого тащат несколько человек в военной и гражданской одежде, просит о помощи. Прохожие пытаются его вызволить, но все тщетно – машина с насильно мобилизованным отъезжает.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВинницаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
