Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на "Турецкий поток" станет нападением на НАТО, заявил офис Орбана - РИА Новости, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 21.03.2026 (обновлено: 17:56 21.03.2026)
https://ria.ru/20260321/vengriya-2082160756.html
Атака ВСУ на "Турецкий поток" станет нападением на НАТО, заявил офис Орбана
Удары ВСУ по газопроводу "Турецкий поток" на территории Турции будут расцениваться как нападение на страну НАТО, заявил глава администрации премьер-министра... РИА Новости, 21.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Атака ВСУ на "Турецкий поток" станет нападением на НАТО, заявил офис Орбана

Гуйяш: атака Киева на "Турецкий поток" будет расцениваться как нападение на НАТО

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 21 мар — РИА Новости. Удары ВСУ по газопроводу "Турецкий поток" на территории Турции будут расцениваться как нападение на страну НАТО, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
«
"У нас не должно быть никаких иллюзий относительно того, что Украина готова в любой момент поставить под угрозу энергетическую безопасность Европы, даже военными средствами", — сказал он.
Глава МИД Петер Сийярто, в свою очередь, призвал быть готовыми к тому, что Украина в ближайшее время будет усиленно атаковать "Турецкий поток", имеющий решающее значение для поставок природного газа в Венгрию, чтобы полностью нарушить энергоснабжение страны.
Будапешт 18 февраля остановил поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировал предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро. Это стало ответом на остановку киевским режимом прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в конце января.
ВСУ усилили удары по газовой инфраструктуре в последние недели. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, военные делают все возможное, чтобы купировать угрозы. Он подчеркнул, что попытки Киева атаковать объекты энергетики грозят усугубить ситуацию в мире.
В конце февраля президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Через трубопроводы идут поставки газа из России в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
В миреВенгрияУкраинаРоссияВладимир ПутинПетер СийяртоНАТОТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала