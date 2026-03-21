Атака ВСУ на "Турецкий поток" станет нападением на НАТО, заявил офис Орбана

БУДАПЕШТ, 21 мар — РИА Новости. Удары ВСУ по газопроводу "Турецкий поток" на территории Турции будут расцениваться как нападение на страну НАТО, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Глава МИД Петер Сийярто, в свою очередь, призвал быть готовыми к тому, что Украина в ближайшее время будет усиленно атаковать "Турецкий поток", имеющий решающее значение для поставок природного газа в Венгрию, чтобы полностью нарушить энергоснабжение страны.
ВСУ усилили удары по газовой инфраструктуре в последние недели. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, военные делают все возможное, чтобы купировать угрозы. Он подчеркнул, что попытки Киева атаковать объекты энергетики грозят усугубить ситуацию в мире.
В конце февраля президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Через трубопроводы идут поставки газа из России в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
