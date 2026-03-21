"Американский таран". Над Евросоюзом нависла угроза распада

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Парламентские выборы в Венгрии стали полем битвы между европейскими лидерами и администрацией Трампа. В Брюсселе опасаются, что американцы используют Виктора Орбана для раскола ЕС, поэтому угрожают ему судом, лишением права голоса и даже изгнанием из Евросоюза. Как реагируют в Будапеште — в материале РИА Новости.

Последняя капля

В ЕС прорабатывают меры против Венгрии из-за блокировки кредита Киеву, сообщает Politico. По информации издания, хотя блок до сих пор избегал жесткой конфронтации с Будапештом, эта осторожная позиция вполне может измениться после парламентских выборов 12 апреля.

Как заявила Politico министр по делам Европы и северного сотрудничества Швеции Джессика Розенкранц, ее страна готова использовать правовые инструменты, включая применение седьмой статьи договора о ЕС, для лишения Будапешта права голоса. Другой неназванный чиновник рассказал, что в случае переизбрания Орбана европейские лидеры будут думать, как с ним поступить. Например, могут подать на него в Европейский суд из-за нарушения обещания поддержать кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. По мнению дипломатов, это идет вразрез с принципом "искреннего сотрудничества", закрепленном в Лиссабонском договоре, а Киев хочет получить деньги уже в апреле.

При победе лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра европейцы, скорее всего, займут выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как поведет себя новое правительство. Пока же ЕС старается действовать осмотрительно, чтобы не давать Орбану козыри в ходе предвыборной агитации.

Напомним, в конце января Украина прекратила транзит российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", сославшись на его повреждение в ходе боевых действий. В Будапеште утверждают, что это обман, и требуют немедленно восстановить подачу черного золота. Чтобы подтолкнуть Киев к этому решению, венгерские власти остановили поставки дизеля и пообещали блокировать передачу украинцам 90 миллиардов евро, без которых им будет намного сложнее продолжать боевые действия.

Друзья спешат на помощь

Пока европейцы думают, как избавиться от Орбана, власти США всячески демонстрируют ему поддержку. В частности, Венгрию вскоре собирается посетить вице-президент Джей Ди Вэнс, передает Reuters. По данным агентства, он должен помочь партии "Фидес" привлечь как можно больше голосов избирателей.

Ранее Дональд Трамп также публично поддержал Орбана, назвав его "действительно сильным и влиятельным лидером, который имеет доказанный опыт достижения феноменальных результатов".

"Он неустанно борется за свою великую страну и народ, которых любит, так же, как я за США. Виктор упорно работает, чтобы защитить Венгрию, развить экономику, создать рабочие места, способствовать торговле, остановить нелегальную иммиграцию и обеспечить законность и порядок!" — заявил Трамп.

Премьер-министр Венгрии отвечает взаимностью. В частности, пытается оправдать агрессию США против Ирана.

"Вопрос в том, действительно ли он начал войну или мир. Это еще не решено, решать будут историки", — сказал Орбан и отметил, что нападение Вашингтона на Тегеран можно рассматривать как удары по "очагу конфликта".

Кроме того, он полностью поддерживает скепсис Трампа относительно состояния Евросоюза. По словам Орбана, Венгрия не вступила бы в ЕС, если бы знала, во что он превратится. Правда, выходить оттуда страна не собирается — вместо этого Орбан хочет преобразить объединение в соответствии с венгерскими ценностями.

Премьер-министр Польши Дональд Туск не верит словам коллеги. По его мнению, Орбан, американское движение MAGA и европейские правые хотят разрушить ЕС.

Кроме того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал страны ЕС последовать примеру США и снять с России те санкции, которые касаются энергоресурсов. Правда, выходить из организации он тоже не собирается, так как, по его словам, венгры — часть "римско-христианской" цивилизации.

"Поскольку мировые поставки нефти находятся под давлением из-за иранской войны, США уже сняли санкции на российскую нефть. Евросоюз должен последовать примеру, чтобы предотвратить кризис поставок и снизить затраты на энергоносители", — заявил дипломат.

Троянский конь

Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что власти США хотят разделить Европу, и Евросоюзу необходимо укреплять независимость от Америки. Очевидно, что это расходится с интересами Орбана, рассчитывающего на помощь администрации Трампа во время парламентских выборов. Однако эксперты уверены, что он вряд ли станет тараном, с помощью которого американцы смогут разрушить ЕС.

"У Орбана два козыря: протестное голосование Венгрии и его единомышленники в других странах ЕС. При этом сам премьер-министр никогда не говорил, что хочет выйти из Евросоюза, так как знает о сильной зависимости своей страны от европейских дотаций. В Брюсселе об этом тоже помнят, поэтому в случае необходимости могут корректировать поведение Будапешта через свои фонды, а также угрожать оттоком европейского капитала", — говорит доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев.

Он отмечает: если бы речь шла не о дотационной Венгрии, а о стране-доноре, вроде Швеции или Нидерландов, евробюрократы вели бы себя намного осторожнее.

"Победа "Фидес" на парламентских выборах 12 апреля укрепит позиции Орбана, и он будет еще настойчивее гнуть свою линию внутри ЕС. Вместе с тем Венгрия сильно зависит от европейской финансовой поддержки, поэтому премьер вряд ли захочет разрывать отношения с Брюсселем и вообще будет осторожен. В конце концов, если Евросоюз согласился с выходом Великобритании, с Венгрией он простится еще проще. Очередь на вступление в ЕС длинная, Будапешту без проблем найдут замену. Впрочем, до такой степени конфликт вряд ли разрастется. Венгры не требуют для себя каких-то запредельных вещей, и Евросоюз уже начал думать, как помочь им с энергоресурсами", — объясняет заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Владимир Зуев.

