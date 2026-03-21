Рейтинг@Mail.ru
Раскольническая УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу - РИА Новости, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:03 21.03.2026 (обновлено: 20:28 21.03.2026)
https://ria.ru/20260321/upts-2082180126.html
Раскольническая УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу
Раскольническая УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу - РИА Новости, 21.03.2026
Раскольническая УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу
Раскольническая Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата после смерти своего главы Филарета (Денисенко) объявила об избрании нового... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T20:03:00+03:00
2026-03-21T20:28:00+03:00
религия
украина
россия
харьков
украинская православная церковь
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082181310_0:35:1200:710_1920x0_80_0_0_b9f72fdf4658e451e01f043675ce682e.jpg
https://ria.ru/20260321/upts-2082153190.html
https://ria.ru/20260321/balashov-2082133535.html
украина
россия
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082181310_0:0:1192:893_1920x0_80_0_0_4026a6884f920717f8ca1a204d2b2faa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, харьков, украинская православная церковь, русская православная церковь
Религия, Украина, Россия, Харьков, Украинская православная церковь, Русская православная церковь
Раскольническая УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу

Раскольническая УПЦ избрала нового главу после смерти Филарета

© Фото : УПЦ Киевского патриархатаАрхиепископ Сумский и Ахтырский Никодим
Архиепископ Сумский и Ахтырский Никодим - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© Фото : УПЦ Киевского патриархата
Архиепископ Сумский и Ахтырский Никодим. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Раскольническая Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата после смерти своего главы Филарета (Денисенко) объявила об избрании нового предстоятеля, им стал архиепископ Сумский и Ахтырский Никодим, сообщил один из иерархов организации Иоасаф Шибаев.
Глава раскольнической структуры "Православная церковь Украины" Епифаний (Думенко) накануне сообщил, что глава раскольнической Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарет (Денисенко) умер в возрасте 97 лет.
"Свидетельствуем Богом и своей совестью, что мы приняли участие в электронном формате в избрании предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата. Свои голоса при избрании мы отдали в пользу преосвященного Никодима, архиепископа Сумского и Ахтырского", - написал Шибаев в социальной сети Facebook*.
Шибаев подчеркнул, что избрание прошло "единственно правильным каноническим путем", а регистрацию нового гражданского устава он назвал одной из задач, стоящих перед избранником.
Как отмечает в свою очередь Союз православных журналистов, очное голосование оказалось невозможным, поскольку полиция оцепила Владимирский собор, где Филарет завещал похоронить его, и не допускала туда представителей УПЦ КП. Прощание с ним проходит в Свято-Михайловском соборе.
В 1990 году бывший тогда главой новообразованной канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Филарет (Денисенко) при поддержке властей Украины выступил за независимость от Русской православной церкви (РПЦ). В мае 1992 года собор иерархов УПЦ в Харькове лишил его сана, однако позже Денисенко создал на Украине раскольническую "Украинскую православную церковь Киевского патриархата" (УПЦ КП), за что впоследствии был отлучен от Церкви и предан анафеме.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
РелигияУкраинаРоссияХарьковУкраинская православная церковьРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала