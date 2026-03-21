Раскольническая УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Раскольническая Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата после смерти своего главы Филарета (Денисенко) объявила об избрании нового предстоятеля, им стал архиепископ Сумский и Ахтырский Никодим, сообщил один из иерархов организации Иоасаф Шибаев.

Глава раскольнической структуры "Православная церковь Украины" Епифаний (Думенко) накануне сообщил, что глава раскольнической Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарет (Денисенко) умер в возрасте 97 лет.

"Свидетельствуем Богом и своей совестью, что мы приняли участие в электронном формате в избрании предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата. Свои голоса при избрании мы отдали в пользу преосвященного Никодима, архиепископа Сумского и Ахтырского", - написал Шибаев в социальной сети Facebook*.

Шибаев подчеркнул, что избрание прошло "единственно правильным каноническим путем", а регистрацию нового гражданского устава он назвал одной из задач, стоящих перед избранником.

Как отмечает в свою очередь Союз православных журналистов, очное голосование оказалось невозможным, поскольку полиция оцепила Владимирский собор, где Филарет завещал похоронить его, и не допускала туда представителей УПЦ КП. Прощание с ним проходит в Свято-Михайловском соборе.

В 1990 году бывший тогда главой новообразованной канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Филарет (Денисенко) при поддержке властей Украины выступил за независимость от Русской православной церкви ( РПЦ ). В мае 1992 года собор иерархов УПЦ в Харькове лишил его сана, однако позже Денисенко создал на Украине раскольническую "Украинскую православную церковь Киевского патриархата" (УПЦ КП), за что впоследствии был отлучен от Церкви и предан анафеме.