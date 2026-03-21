Ульянов заявил о полном отсутствии сотрудничества ЕС по "Дружбе" - РИА Новости, 21.03.2026
06:32 21.03.2026
Ульянов заявил о полном отсутствии сотрудничества ЕС по "Дружбе"
Евросоюз продемонстрировал полное отсутствие сотрудничества, координации и корпоративного взаимодействия в ситуации с трубопроводом "Дружба", который перекрыла... РИА Новости, 21.03.2026
Ульянов заявил о полном отсутствии сотрудничества ЕС по "Дружбе"

Ульянов: ЕС показал полное отсутствие сотрудничества в ситуации с «Дружбой»

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Евросоюз продемонстрировал полное отсутствие сотрудничества, координации и корпоративного взаимодействия в ситуации с трубопроводом "Дружба", который перекрыла Украина, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Евросоюз продемонстрировал полное отсутствие сотрудничества, координации и корпоративного взаимодействия в ситуации с трубопроводом "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поступает нефть", - написал Ульянов у себя на странице в соцсети X.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода Дружба в Бродах, Украина
Украина никого не пустила к поврежденному участку "Дружбы", заявил Фицо
20 марта, 14:51
 
