Рейтинг@Mail.ru
Безвиз в страны ЕС для украинцев станет платным, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 21.03.2026 (обновлено: 18:26 21.03.2026)
https://ria.ru/20260321/ukraina-2082168379.html
Безвиз в страны ЕС для украинцев станет платным, пишут СМИ
Безвиз в страны ЕС для украинцев станет платным, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2026
Безвиз в страны ЕС для украинцев станет платным, пишут СМИ
Украинцы, планирующие поездку в страны Евросоюза, будут платить 20 евро за регистрацию в электронной системе ETIAS, сообщило издание "Новости. Live". РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T17:57:00+03:00
2026-03-21T18:26:00+03:00
в мире
украина
европа
болгария
евросоюз
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
https://ria.ru/20260321/ukraina-2082107501.html
https://ria.ru/20260321/orban-2082152855.html
украина
европа
болгария
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, болгария, евросоюз, румыния
В мире, Украина, Европа, Болгария, Евросоюз, Румыния
Безвиз в страны ЕС для украинцев станет платным, пишут СМИ

Безвиз в страны ЕС станет платным для граждан Украины

© РИА Новости / Стрингер
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украинцы, планирующие поездку в страны Евросоюза, будут платить 20 евро за регистрацию в электронной системе ETIAS, сообщило издание "Новости. Live".
«
"Новые правила пересечения границы со странами ЕС введут уже в этом году. Иностранцы, пользующиеся безвизом, должны будут получать специальное электронное разрешение ETIAS. Без него даже с биометрическим паспортом пересечь границу не получится", — говорится в публикации.
Сотрудник военкомата - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
На Украине заработала новая схема насильственной мобилизации
Вчера, 06:17
По данным издания, система ETIAS — это не виза, а электронное разрешение, подтверждающее предварительную проверку путешественника. После внедрения ETIAS нужно будет подать заявку заранее и оплатить сбор. Система будет обязательной для всех стран безвизового режима, включая Украину.
Сбор за заявку составляет 20 евро с человека. Каждый оформляет разрешение отдельно. При этом деньги не возвращаются даже при отказе или ошибке в заявке. От сбора будут освобождены лица до 18 и старше 70 лет. ETIAS дает право многократного въезда в 30 стран, включая Шенгенскую зону, а также Болгарию, Румынию и Кипр. Разрешение действует до трех лет или до истечения срока действия паспорта. Находиться в ЕС можно до 90 дней. Но ETIAS не дает права на работу или постоянное проживание. Он предназначен только для туризма, бизнеса или частных краткосрочных поездок.
Безвизовый режим для украинцев с биометрическими паспортами ввели в 2017 году.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
"Мы прорвем". Орбан сделал резкое заявление об Украине
Вчера, 15:30
 
В миреУкраинаЕвропаБолгарияЕвросоюзРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала