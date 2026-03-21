Безвиз в страны ЕС для украинцев станет платным, пишут СМИ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украинцы, планирующие поездку в страны Евросоюза, будут платить 20 евро за регистрацию в электронной системе ETIAS, сообщило издание "Новости. Live".
"Новые правила пересечения границы со странами ЕС введут уже в этом году. Иностранцы, пользующиеся безвизом, должны будут получать специальное электронное разрешение ETIAS. Без него даже с биометрическим паспортом пересечь границу не получится", — говорится в публикации.
По данным издания, система ETIAS — это не виза, а электронное разрешение, подтверждающее предварительную проверку путешественника. После внедрения ETIAS нужно будет подать заявку заранее и оплатить сбор. Система будет обязательной для всех стран безвизового режима, включая Украину.
Сбор за заявку составляет 20 евро с человека. Каждый оформляет разрешение отдельно. При этом деньги не возвращаются даже при отказе или ошибке в заявке. От сбора будут освобождены лица до 18 и старше 70 лет. ETIAS дает право многократного въезда в 30 стран, включая Шенгенскую зону, а также Болгарию, Румынию и Кипр. Разрешение действует до трех лет или до истечения срока действия паспорта. Находиться в ЕС можно до 90 дней. Но ETIAS не дает права на работу или постоянное проживание. Он предназначен только для туризма, бизнеса или частных краткосрочных поездок.
Безвизовый режим для украинцев с биометрическими паспортами ввели в 2017 году.