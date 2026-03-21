На Украине начался дефицит гречки, пишут СМИ

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Дефицит гречневой крупы начался на Украине, на нее идет панический спрос, а цена за килограмм выросла вдвое, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Гречка уже в дефиците, и в ближайшее время подорожает на 20 гривен (38 рублей – ред.). Вчера… разошлось видео пустых магазинных полок с комментариями, что "киевляне раскупили всю гречку и рис", а самые дешевые крупы - гречка по 56,99 – 59,99 гривен (108-114 рублей – ред.) и рис по 59,99 гривен (114 рублей – ред.) уже исчезли из продажи… Ситуация на рынке... действительно напряженная", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По словам одного из владельцев магазинов, которые приводит издание, товар на полках закончился, поскольку за последние дни на него в несколько раз вырос спрос. Люди опасаются, что все продукты подорожают из-за резкого взлета цен на топливо и доставку, поэтому пытаются сделать хоть какой-то запас еды. А поставщики предупреждают, что в ближайшее время закупочная цена вырастет на 10%.
Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой подтвердил "Стране.ua", что на рынке круп действительно "пошел панический спрос" - люди стали скупать их про запас, пока не подорожали.
"Особенно это касается гречки, которая и так в дефиците, и дорожает. Если в сентябре килограмм крупы стоил в среднем по стране 30 гривен (57 рублей – ред.), то сейчас - уже 60 гривен (114 рублей – ред.), а в ближайшей перспективе будет 80 гривен (152 рубля – ред.)… Нам примерно не хватает до нового урожая 15-20 тонн крупы или трети от потребления. Причина в том, что в прошлом году сократились площади под гречихой - было засеяно всего порядка 58 тысяч гектар, и получили самый низкий за годы независимости урожай - около 80 тысяч тонн зерна", - приводит слова Громового издание.
По его словам, ажиотаж наблюдается также на рис, пшеничную, ячневую, перловую, гороховую крупы.
Ранее заместитель главы Национального банка (НБУ) Владимир Лепушинский заявлял, что стоимость топлива на Украине в марте увеличилась на 12,5%, цена может еще увеличиться вплоть до 16% из-за ситуации на Ближнем Востоке.