На Украине начался дефицит гречки, пишут СМИ

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Дефицит гречневой крупы начался на Украине, на нее идет панический спрос, а цена за килограмм выросла вдвое, сообщает украинское издание "Страна.ua".

"Гречка уже в дефиците, и в ближайшее время подорожает на 20 гривен (38 рублей – ред.). Вчера… разошлось видео пустых магазинных полок с комментариями, что "киевляне раскупили всю гречку и рис", а самые дешевые крупы - гречка по 56,99 – 59,99 гривен (108-114 рублей – ред.) и рис по 59,99 гривен (114 рублей – ред.) уже исчезли из продажи… Ситуация на рынке... действительно напряженная", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По словам одного из владельцев магазинов, которые приводит издание, товар на полках закончился, поскольку за последние дни на него в несколько раз вырос спрос. Люди опасаются, что все продукты подорожают из-за резкого взлета цен на топливо и доставку, поэтому пытаются сделать хоть какой-то запас еды. А поставщики предупреждают, что в ближайшее время закупочная цена вырастет на 10%.

Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой подтвердил "Стране.ua", что на рынке круп действительно "пошел панический спрос" - люди стали скупать их про запас, пока не подорожали.

"Особенно это касается гречки, которая и так в дефиците, и дорожает. Если в сентябре килограмм крупы стоил в среднем по стране 30 гривен (57 рублей – ред.), то сейчас - уже 60 гривен (114 рублей – ред.), а в ближайшей перспективе будет 80 гривен (152 рубля – ред.)… Нам примерно не хватает до нового урожая 15-20 тонн крупы или трети от потребления. Причина в том, что в прошлом году сократились площади под гречихой - было засеяно всего порядка 58 тысяч гектар, и получили самый низкий за годы независимости урожай - около 80 тысяч тонн зерна", - приводит слова Громового издание.

По его словам, ажиотаж наблюдается также на рис, пшеничную, ячневую, перловую, гороховую крупы.