ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действия "Южной" группировки за сутки

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты "Marder" производства ФРГ и бронетранспортер М113 производства США, за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Кривая Лука, Ильиновка, Артема и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты "Marder" производства ФРГ и бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сводке.
