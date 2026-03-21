ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действия "Южной" группировки за сутки

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты "Marder" производства ФРГ и бронетранспортер М113 производства США, за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.